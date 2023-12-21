Российская команда "Эдельвейс" стала бронзовым призером международного турнира по дзюдо

Соревнования прошли в Казахстане

ТАСС, 21 декабря. Грозненская команда "Эдельвейс" стала бронзовым призером международного турнира по дзюдо среди клубов Jenys Cup. Соревнования прошли в казахстанском городе Алма-Ата.

В соревнованиях приняли участие 17 команд из России, Белоруссии, Грузии, Испании, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Франции и других государств. Россию представляли "Эдельвейс", "Турбостроитель" (Санкт-Петербург), "Родина" (Екатеринбург) и "Локомотив" (Нальчик).

В матче за третье место "Эдельвейс" победил "Турбостроитель". Другим бронзовым призером стала казахстанская команда "Женыс", оказавшаяся сильнее "Локомотива". Золотые медали выиграла грузинская команда "Шевардени", серебряным призером стал клуб "Ходжи Шариф" из Таджикистана.

Общий призовой фонд Jenys Cup составил $100 тыс. Победители получили $30 тыс., серебряные призеры - $20 тыс., бронзовые - $10 тыс.