Овечкин прервал антирекордную безголевую серию в НХЛ, до Гретцки - 66 шайб

Гол российского форварда в овертайме принес "Вашингтону" победу над "Коламбусом"

ТАСС, 22 декабря. "Вашингтон" победил "Коламбус" в овертайме со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей шайбы забросили Энтони Манта (19-я и 38-я минуты), Александр Овечкин (65), у проигравших отличились Коул Силлинджер (36) и Егор Чинахов (53).

Овечкин забросил шестую шайбу в сезоне и прервал свою антирекордную безголевую серию в НХЛ из 14 матчей. Российский форвард забил 828-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894). Чинахов забил девятый гол в нынешнем сезоне, в эпизоде с шайбой ему ассистировал Дмитрий Воронков.

"Вашингтон" занимает четвертое место в Столичном дивизионе, в 30 матчах набрав 38 очков. "Коламбус" идет последним с 28 очками в 34 играх. "Вашингтон" в следующем матче 24 декабря сыграет на выезде с "Тампой", "Коламбус" в этот же день примет "Торонто".

В других матчах игрового дня "Баффало" на своей площадке разгромил "Торонто" (9:3), вратарь гостей Илья Самсонов отразил 14 бросков из 19 и был заменен на 29-й минуте встречи. "Сент-Луис" на выезде обыграл "Флориду" (4:1), нападающий гостей Павел Бучневич забросил две шайбы и отдал голевую передачу, результативный пас также записал на свой счет его одноклубник форвард Алексей Торопченко. У хозяев передачей отметился защитник Дмитрий Куликов, вратарь Сергей Бобровский отразил 21 бросок из 24.

"Каролина" в гостях по буллитам уступила "Питтсбургу" (1:2 Б), вратарь проигравших Петр Кочетков отразил 24 броска из 25. "Тампа" благодаря голу и двум передачам нападающего Никиты Кучерова дома обыграла "Вегас" (5:4). У гостей отличился форвард Иван Барбашев. Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов записал на свой счет победный гол и две голевые передачи в домашнем матче с "Монреалем" (4:3 ОТ). "Нэшвилл" на выезде победил "Филадельфию" (4:2), "Даллас" дома справился с "Ванкувером" (4:3 ОТ).