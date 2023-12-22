Третьяк: нынешним звездам в КХЛ нужно пройти тест на умение стать настоящими лидерами

На долгие годы запоминаются те игроки, которые дают результат в матчах высшего уровня, отметил президент Федерации хоккея России

МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Выступающим в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) звездам необходимо пройти тест на умение стать настоящими лидерами своих команд. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

22 декабря празднуется день рождения отечественного хоккея, поскольку в этот день стартовал первый чемпионат СССР. По словам главы ФХР, не стоит проводить параллели в игре нынешних ведущих троек в командах КХЛ с советскими временами.

"Очень рад за всех игроков, которые ярко проявляют себя по ходу сезона, демонстрируют лидерские качества в чемпионате. Но любые параллели сейчас неуместны, - сказал Третьяк. - И в советское время, и в нынешнюю эпоху главный критерий звездного хоккеиста - способность быть лидером в самый важный момент. То есть забивать, приносить пользу команде в главных матчах - будь то решающие встречи клубного первенства либо международные турниры с участием сборной. Кто дает результат в матчах высшего уровня - тот и запоминается болельщикам на долгие годы".

"Надо пройти тест на умение быть настоящим лидером. Пожелаю всем, кто блистает в чемпионате, работать, не останавливаться на достигнутом. После первых успехов надо еще больше стараться, слушать тренеров, работать на команду. В приоритете должна быть дисциплина. Вот тогда придут новые успехи, а болельщики будут радоваться игре еще больше", - добавил он.

Одним из лучших бомбардиров сезона является Николай Голдобин, играющий в "Спартаке" с Павлом Порядиным и Иваном Морозовым и набравший по системе "гол+пас" 54 очка (26+28). Лидером среди бомбардиров является Владимир Ткачев с 57 (15+42) очками, играющий в тройке "Авангарда" с канадцами Ридом Буше и Райаном Спунером.