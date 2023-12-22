22 декабря, 06:17
Футбол в России

РПЛ не будет переносить матч ЦСКА - "Спартак" из-за выборов президента России

"ВЭБ-Арена". Денис Тырин/ ТАСС
"ВЭБ-Арена"
© Денис Тырин/ ТАСС

Игра состоится в середине марта, точная дата будет определена позднее

МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Выборы президента России не станут причиной переноса матча 21-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА - "Спартак" в марте. Об этом ТАСС сообщил президент РПЛ Александр Алаев.

ЦСКА примет "Спартак" в середине марта, точная дата будет определена позднее.

"Тур состоится в заявленные даты. Возможны корректировки по дням, но ничего переносить не будем", - сказал Алаев.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Центризбирком решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы главы российского государства. 

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