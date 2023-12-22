Нарышкин отметил высокую шахматную культуру России

Председатель Российского исторического общества считает, что страна задает интеллектуальную моду в шахматах

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Россия задает интеллектуальную моду в мировой шахматной культуре. Такое мнение на круглом столе, посвященном истории российских достижений в шахматах, высказал председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

18 декабря сборная России по шахматам стала победителем турнира ШОС. За команду выступали Даниил Дубов, Максим Матлаков и Анастасия Боднарук, главным тренером был Александр Рязанцев.

"Шахматная культура не имеет границ, однако именно наша страна задает в ней интеллектуальную моду, - сказал Нарышкин. - Напомню, что с 1950 по 1991 год сборная СССР выиграла 18 шахматных олимпиад из 21. Отрадно, что сегодня российские шахматисты продолжают удерживать эту высокую планку. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех с победой нашей шахматной сборной на турнире ШОС".

"Победа на турнире ШОС знаковая. Мы долгое время не могли играть под флагом и гимном, и я уверен, что эта [победа] далеко не последняя", - отметил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.