FIG не будет требовать от российских гимнасток выступать только в голубых купальниках

Организация теперь требует от спортсменов предварительно согласовывать одежду для выступлений

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Международная федерация гимнастики (FIG) смягчила требования к российским и белорусским гимнасткам, которые получат возможность стартовать в нейтральном статусе, и сняла ограничение на их выступление только в форме светло-голубого цвета. Об этом ТАСС сообщили в FIG.

В ноябре исполком FIG установил, что российские и белорусские нейтральные спортсмены на международных стартах должны носить костюмы однотонного светло-голубого цвета. Такой же цвет должны иметь женские спортивные трико (купальники) и мужские спортивные майки. Мужские спортивные брюки или шорты должны быть полностью белыми. Предметы для художественной гимнастики также должны быть окрашены только в белый цвет.

Спустя месяц Международная федерация гимнастики решила снять цветовые ограничения, потребовав от спортсменов предварительного согласования с FIG соревновательной одежды и предметов для художественной гимнастики. Любое использование одежды, отличной от той, что была одобрена международной федерацией, должно привести к отказу спортсмена от участия в соревнованиях или дисквалификации. Сохранен запрет на использование национальной символики, а также символики национальных федераций и олимпийских комитетов стран.

Ранее Международная федерация гимнастики разрешила российским и белорусским гимнастам выступать на турнирах под своей эгидой с 1 января 2024 года при условии получения специальных допусков от FIG без флага и гимна своих стран.