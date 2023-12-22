Овечкин и Капризов вошли в число трех звезд дня в НХЛ

Александр Овечкин в игре с "Колабмусом" забросил победную шайбу, прервав безголевую серию из 14 игр

ТАСС, 22 декабря. Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин стал третьей звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ), форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов - второй. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Овечкин отметился результативной передачей в первом периоде выездного матча с "Коламбусом" (3:2 ОТ), а в овертайме забросил шайбу и принес своей команде победу. Овечкин прервал 14-матчевую серию без голов, которая стала антирекордной для хоккеиста. Российский форвард забил 828-й гол в регулярных чемпионатах и сократил отставание от рекордсмена по этому показателю канадца Уэйна Гретцки до 66 голов.

Капризов записал на свой счет победный гол и две результативные передачи в домашнем матче против "Монреаля" (4:3 ОТ). Теперь на счету россиянина 30 очков (11 шайб + 19 передач) в 31 матче текущего сезона.

Первой звездой дня стал канадский нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон, который набрал 5 (4+1) очков в домашней игре против "Оттавы" (6:4). Маккиннон стал вторым автором покера в текущем сезоне. Ранее четырьмя голами в одном матче отметился американский нападающий "Ванкувера" Брок Бёсер - ему это удалось в октябре во встрече с "Эдмонтоном" (8:1).