Чемпион мира по хоккею Смирнов надеется, что школа "Химика" продолжит выпускать чемпионов

"Химик" является уникальным клубом, который выпустил больше всех в мире олимпийских чемпионов, чемпионов мира и обладателей Кубка Стэнли на душу населения, отметил Александр Смирнов

МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Чемпион мира, серебряный и бронзовый призер чемпионатов СССР по хоккею Александр Смирнов выразил надежду, что воскресенский "Химик", за который он выступал с 1982 по 1992 год, как и раньше, продолжит давать России игроков, которые в дальнейшем смогут добиться успехов на самом высоком уровне. Об этом Смирнов рассказал ТАСС.

20 декабря "Химик" отпраздновал 70-летний юбилей. 22 декабря празднуется день рождения отечественного хоккея, поскольку в этот день 77 лет назад стартовал первый чемпионат СССР.

"Большое спасибо Николаю Эпштейну (первый главный тренер "Химика" - прим. ТАСС), Николаю Докторову (директор Воскресенского химического комбината - прим. ТАСС), которые помогали развивать нашу команду, заботились о ней. Это уникальный клуб, который дал больше всех в мире олимпийских чемпионов, чемпионов мира и обладателей Кубка Стэнли на душу населения. В 60-80-е годы очень хорошо работала детско-спортивная школа", - сказал Смирнов.

"Наша школа была одной из лучших в стране, хотелось бы, чтобы также продолжались эти традиции и школа продолжала такую работу", - добавил он.

В составе "Химика" Смирнов становился серебряным (1989) и бронзовым (1983, 1990) призером чемпионатов СССР. Он является чемпионом мира (1993). В Европе Смирнов выступал за финский ТПС, австрийский "Капфенберг", норвежский "Сторхамар", стал рекордсменом чемпионата Норвегии по результативным передачами и очкам среди защитников, был признан лучшим иностранным игроком за всю историю чемпионатов страны. В качестве главного тренера привел "Сторхамар" к чемпионству.