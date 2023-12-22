Хоккеист СКА Гальченюк рассказал об отличиях между КХЛ и НХЛ в плане календаря

Нападающий подписал контракт с петербургским клубом в конце августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Разница в графиках матчей между Национальной хоккейной лигой (НХЛ) и Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) существенна. Такое мнение ТАСС высказал нападающий СКА Александр Гальченюк.

"Разница есть: там две игры за два дня, тут такого нет, но все равно достаточно напряженный график, кое-какие выходные всегда плюс", - сказал Гальченюк.

В четверг СКА одержал победу над ЦСКА в матче Фонбет-КХЛ со счетом 6:2.

29-летний хоккеист дебютировал в КХЛ в этом сезоне, проведя до этого в НХЛ 10 лет. Сын известного советского и белорусского хоккеиста Александра Гальченюка был задрафтован в 2012 году под общим третьим номером "Монреалем". В составе сборной США Гальченюк стал бронзовым призером чемпионата мира 2013 года. В конце августа СКА подписал двухлетний контракт с игроком.

"Все игры важные, особенно дома, но перед таким дерби, как с ЦСКА, хочется еще больше победить. Чувствуется мотивация и атмосфера чувствуется, на трибунах наши болельщики. Это победа для них, у нас на трибунах почти всегда биток, хочется показать красивый хоккей дома", - отметил он.

В нынешнем сезоне Гальченюк в 40 матчах набрал 29 очков по системе "гол+пас" (12+17).