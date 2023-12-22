Фигуристы Шевченко и Ежлов не согласны с оценками на чемпионате России

Спортсмены получили 71,40 балла за ритм-танец и 174,68 - за произвольный

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Фигуристы Софья Шевченко и Андрей Ежлов не поняли, почему за чистые прокаты на чемпионате России в Челябинске они получали невысокие баллы, но это их только закалит. Об этом спортсмены заявили журналистам после выступления.

За ритм-танец фигуристы получили 71,40 балла, оказавшись на 11-м месте, за произвольный танец - 174,68. "Решают судьи, но по моим ощущениям должно было быть больше", - считает Ежлов.

"Я тоже не согласна, не могу сказать, почему так происходит, - сказала Шевченко. - Все-таки есть определенный рейтинг, с которым сюда приезжают пары после Гран-при. Оказаться в первой разминке и получить такие баллы при чистых прокатах... Мы не очень понимаем, что такого сделали, чтобы получить такие оценки. Это танцы на льду, я эту историю проходила уже много раз, Андрею это в новинку, я его предупреждала о многих нюансах. Но это нас закаляет, будем сильнее, чтобы вообще не к чему было придраться. Конечно, есть недочеты, но есть они не только у нас. Что по сторонам смотреть, будем работать над собой".

Произвольный танец спортсменам поставили Елена Масленникова и Максим Ставиский. "Произвольный танец у нас очень менялся в процессе сезона - сначала меняли элементы после прокатов, потом музыку, потом образы, потом еще и костюмы. Это история любви, конфликта, нежности, - рассказала Шевченко. - И кульминацию мы тоже поменяли - сначала хэппи-энда не было, Андрей меня бросал, сейчас мы вместе. Катаемся дальше".

Шевченко встала в пару с Ежловым в апреле нынешнего года, ранее спортсменка выступала в дуэте с Игоре Еременко.