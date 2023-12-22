"Зенит" сыграет с бразильским "Сантосом" на зимнем товарищеском турнире

На турнире также выступят китайский "Шанхай Шэньхуа" и катарский "Аль-Духаиль"

ТАСС, 22 декабря. Петербургский футбольный клуб "Зенит" и еще три команды примут участие в товарищеском турнире "Кубок равноправия" в феврале 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба "Зенита".

Турнир пройдет с 1 по 13 февраля в Катаре. Соперниками российской команды станут бразильский "Сантос", китайский "Шанхай Шэньхуа" и катарский "Аль-Духаиль". Матч против катарской команды пройдет 5 февраля, с китайским клубом "Зенит" сыграет 8 февраля, заключительная встреча турнира с "Сантосом" состоится 13 февраля.

"Аль-Духаиль" является действующим чемпионом Катара, в текущем сезоне первенства страны команда идет на 6-м месте из 12 команд. "Шанхай Шэньхуа" занял пятую строчку в чемпионате Китая по итогам сезона 2023 года. "Сантос" является восьмикратным победителем национального первенства и трижды выигрывал Кубок Либертадорес, в завершившемся сезоне команда заняла 17-е место в чемпионате Бразилии и впервые в истории вылетела из высшего дивизиона.