Смагин: детское первенство Азии показало, что у российских шахмат богатый резерв

Российские спортсмены выиграли общекомандный зачет турнира

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Результаты российских шахматистов на детском первенстве Азии показали, что в стране большой резерв перспективных спортсменов. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

"Я считаю, что наша федерация приняла правильное решение перейти в Азию. Шахматисты из Индии и Китая сейчас доминируют в мировых шахматах, и эта тенденция будет только усиливаться. Теперь мы можем участвовать с раннего возраста в турнирах с сильнейшими и показывать, что мы ничем не хуже. Детское первенство Азии показало, что у российских шахмат богатый резерв, много перспективных шахматистов, которые через несколько лет будут играть на самом высоком уровне", - сказал Смагин.

Российские шахматисты выиграли общекомандный зачет, завоевав девять медалей на соревнованиях, из которых четыре - золотые.