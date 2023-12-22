Россияне не примут участия в чемпионате Европы по велоспорту на треке

Тренер сборной России по велотреку отметил, что власти Нидерландов выступили против участия россиян в турнире

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российские спортсмены не смогут выступить на чемпионате Европы по велоспорту на треке по решению властей Нидерландов, где пройдут соревнования. Об этом ТАСС сообщил тренер сборной России по велотреку Александр Кузнецов.

Чемпионат Европы по велоспорту на треке пройдет с 10 по 14 января 2024 года в нидерландском Апелдорне.

"Власти Нидерландов выступили против участия наших спортсменов в чемпионате Европы по велотреку. Письмо с таким содержанием было получено сегодня. Европейский союз велосипедистов не имеет к этому запрету никакого отношения", - сказал Кузнецов.

В мае Международный союз велосипедистов (UCI) разрешил участие россиян и белорусов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов. Для допуска российских и белорусских спортсменов необходимо отсутствие какой-либо связи с армией и другими органами государственной безопасности России и Белоруссии, флагов, гербов, гимнов и другой символики, ассоциирующейся с государствами, а также поддержки действий России на Украине в любой форме.