Фигуристы Степанова и Букин назвали самым запоминающимся чемпионат России в Челябинске

Спортсмены в пятницу стали победителями турнира в танцах на льду

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске стал самым запоминающимся в карьере Александры Степановой и Ивана Букина, выступающих в танцах на льду. Об этом они рассказали журналистам.

"Я думаю, это самый запоминающийся чемпионат России в карьере. Произошло много перемен, был пропуск, мы поменяли команду, условия. Этот сезон был очень ответственный, сложный, но он еще не закончился. Он был особенным, в чем-то непривычным, но мы очень многое приобрели", - сказала Степанова.

Степанова и Букин стали победителями турнира, набрав 217,72 балла по сумме двух программ.

Букин выразил полное согласие с мнением партнерши. "Полностью согласен с Сашкой, чемпионат России - это круто, это всегда такие эмоции, которые тяжело передавать, не так хочется это объяснить словами, но это не получается. В десятый раз приезжая сюда, я понял - обожаю фигурное катание, свою работу. Да, есть плюсы и минусы, но эти эмоции ни с чем не сравнимы, и я с кайфом еще на десять чемпионатов приехал бы. Благодарю Челябинск и всех, кто присутствовал на трибуне - такие приветствие, поддержка дорогого стоит", - отметил фигурист.

Степанова и Букин в третий раз выиграли чемпионат страны.