Ковпанец: недопуск велосипедистов России на чемпионат Европы нарушает требования UCI и МОК

Против участия россиян в соревнованиях выступили власти Нидерландов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Решение Нидерландов отказать российским спортсменам в нейтральном статусе участвовать в январском чемпионате Европы по велосипедному спорту на треке является нарушением требований Международного союза велосипедистов (UCI). Такое мнение высказал ТАСС главный тренер сборной России Сергей Ковпанец.

"Организаторы чемпионата Европы не выполняют требования, которые им неоднократно отправляли Международный союз велосипедистов и Международный олимпийский комитет (МОК) по допуску спортсменов России и Белоруссии, имеющих нейтральный статус, - сказал Ковпанец. - Необходимо получить у них разъяснения такого отказа".

Как стало ранее известно ТАСС, власти Нидерландов выступили против участия имеющих нейтральный статус российских спортсменов в чемпионате Европы, который пройдет с 10 по 14 января 2024 года в Апелдорне.

В мае Международный союз велосипедистов разрешил участие россиян и белорусов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов. Для допуска российских и белорусских спортсменов необходимо отсутствие какой-либо связи с армией и другими органами государственной безопасности России и Белоруссии, флагов, гербов, гимнов и другой символики, ассоциирующейся с государствами, а также поддержки действий России на Украине в любой форме.