В РУСАДА считают, что ITA продолжит расследование допинговых нарушений штангиста Бочкова

CAS в конце ноября принял решение отменить оправдательный приговор в отношении спортсмена после рассмотрения апелляций РУСАДА и Всемирного антидопингового агентства

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать на четыре года российского штангиста Родиона Бочкова продолжит расследовать совершенные спортсменом нарушения допинговых правил. Такое мнение высказали ТАСС в пресс-службе РУСАДА.

CAS в конце ноября принял решение отменить оправдательный приговор в отношении Бочкова после рассмотрения апелляций РУСАДА и Всемирного антидопингового агентства (WADA). Ранее он был отстранен Международным агентством допинг-тестирования на основании доклада Ричарда Макларена, а также данных, полученных из базы московской лаборатории. По информации ITA, в пробе спортсмена, которую он сдал в 2012 году, было обнаружено запрещенное вещество дегидрохлорометил-тестостерон. В 2021 году после проведенного ITA тестирования в допинг-пробе спортсмена была обнаружена та же субстанция.

"ITA приостановило расследование обстоятельств нарушения антидопинговых правил Бочковым в 2021 году до тех пор, пока CAS не вынесет свое решение по старой пробе, - сообщили в пресс-службе. - Но теперь есть все основания полагать, что ITA вернется к нарушению, которое случилось два года назад".

Бочкову 30 лет. Он является бронзовым призером чемпионата Европы 2019 года в весовой категории до 109 кг, в активе спортсмена также серебро Универсиады-2017 в весе до 105 кг.