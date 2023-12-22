Российские велогонщики не выступят на чемпионате Европы из-за указания властей Нидерландов

Президент Европейского соза велосипедистов отметил, что такие указания организаторы получили от Министерства здравоохранения, социального обеспечения и спорта страны

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российские спортсмены, имеющие нейтральный статус, лишились возможности выступить на январском чемпионате Европы в Нидерландах после того, как правительство страны отправило четкие указания Европейскому союзу велосипедистов (UEC) о нежелании видеть россиян на турнире. Об этом ТАСС сообщил президент UEC Энрико Делла Каса.

"UEC и местный организатор получили четкие указания от правительства Нидерландов, Министерства здравоохранения, социального обеспечения и спорта", - объяснил Делла Каса решение не допускать россиян до участия в чемпионате Европы.

Чемпионат Европы пройдет с 10 по 14 января 2024 года в нидерландском Апелдорне.

В мае Международный союз велосипедистов (UCI) разрешил участие россиян и белорусов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира, в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов. Для допуска российских и белорусских спортсменов необходимо отсутствие какой-либо связи с армией и другими органами государственной безопасности России и Белоруссии, флагов, гербов, гимнов и другой символики, ассоциирующейся с государствами, а также поддержки действий России на Украине в любой форме.