Семененко рад удержать титул чемпиона России в конкурентной борьбе без права на ошибку

Спортсмен выиграл турнир во второй раз подряд

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко рад, что смог удержать титул в конкурентной борьбе с сильными соперниками. Об этом он рассказал журналистам.

Семененко стал победителем чемпионата России в Челябинске, набрав 294,75 балла по сумме двух программ (101,19 балла за короткую программу + 193,56 балла за произвольную программу). Второе место занял Владислав Дикиджи (293,74; 102,70 + 191,04). Третьим стал Петр Гуменник (292,42; 91,84 + 200,58).

"Эмоции у меня сейчас только самые положительные, рад, что в такой упорной борьбе, в такой конкуренции, где не было права на ошибку, удалось показать наилучший результат, - сказал Семененко. - У нас сейчас вообще все непредсказуемо, до коротких программ ничего нельзя было предугадать. После короткой можно было представить примерный расклад - конкуренция высокая".

Семененко 20 лет, он выиграл чемпионат России во второй раз подряд. Он также является победителем командного чемпионата мира 2021 года, чемпионом России среди юниоров (2021), победителем финала Кубка России (2021), бронзовым призером этапа Гран-при в Канаде (2021).