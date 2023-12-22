Фигуристка Петросян извинилась за невыполнение тройного акселя на чемпионате России

Спортсменка вставила в свою стартовую заявку тройной аксель, но не выполнила его в короткой программе

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Аделия Петросян извинилась за то, что вставила в свою стартовую заявку тройной аксель, но не выполнила этот элемент в короткой программе на чемпионате России в Челябинске. Об этом она рассказала журналистам после выступления.

"Прокатом в целом по своему состоянию я довольна, но не было, к моему сожалению, тройного акселя. Я его потеряла за две недели до чемпионата России и не вернула. Извиняюсь перед зрителями за то, что он был в заявке", - сказала Петросян.

"Почему? Пусть это останется в моей тренировке, больше я такой оплошности не допущу. Не скажу, что все в порядке", - отметила Петросян.

На вопрос о здоровье фигуристка ответила: "Я переболела два раза, но сейчас все хорошо. Когда? Неважно".

Произвольную программу фигуристки представят 23 декабря.