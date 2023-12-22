Фигуристка Фролова рассказала, почему вышла к журналистам в защитной маске

Анна Фролова по итогам короткой программы на чемпионате России набрала 73,52 балла

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Победительница российского этапа Гран-при Анна Фролова заболела на чемпионате России в Челябинске, поэтому вышла к журналистам в защитной маске. Об этом Фролова рассказала после выступления.

Фролова по итогам короткой программы набрала 73,52 балла.

"Так получилось. У меня талант заболевать, когда не надо. Со вчерашнего дня самочувствие оставляет желать лучшего - на морально-волевых проехала. Неидеально, но в целом довольна, есть много над чем работать. Температура есть, но не настолько серьезная, чтобы сниматься с чемпионата России, организм борется".

В пятницу женщины показывают на чемпионате России короткую программу, в субботу исполнят произвольную. Чемпионат России завершится 24 декабря показательными выступлениями.