Гончаренко считает, что фигуристка Валиева ярко выступила в короткой программе

Валиева лидирует после короткой программы

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева показала традиционно яркий прокат в короткой программе на чемпионате России в Челябинске. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

Валиева лидирует после короткой программы. За прокат фигуристка получила 81,85 балла. Второй идет Аделия Петросян (79,06). Третье место занимает Софья Муравьева (78,33).

"Я нахожусь под большим впечатлением от проката девочек. Было достаточно много интересных, чистых программ. Хочется отметить Ксеню Синицыну и Анну Фролову. Очень понравились Петросян и Муравьева. Аделя сделала тройной аксель, единственный сегодня элемент ультра-си, у Сони была досадная оплошность на дорожке, но ей не надо расстраиваться, у нее очень качественная программа, и она боролась до конца. Камила Валиева традиционно в этом сезоне показала яркий прокат, мне очень нравятся ее образ и программа", - сказала Гончаренко.

Произвольную программу женщины представят 23 декабря. Чемпионат России в Челябинске завершится 24 декабря показательными выступлениями.