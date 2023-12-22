Бестемьянова назвала прекрасным выступление фигуристов Степановой и Букина

Александра Степанова и Иван Букин стали трехкратными чемпионами России в танцах на льду

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин прекрасно выступили на чемпионате России в Челябинске и заслуженно одержали победу на турнире в танцах на льду. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

По итогам двух программ Степанова и Букин набрали 217,72 балла. Фигуристы в третий раз стали чемпионами России.

"Прекрасное выступление у Степановой и Букина. Мне очень понравилась их программа и ее исполнение. Как я уже говорила, конкурентов у них не было, они боролись сами с собой и одержали закономерную победу", - сказала Бестемьянова.

Степановой 28 лет, Букину - 30. Дуэт является двукратным серебряным и трехкратным бронзовым призером первенств Европы.

Чемпионат России завершится 24 декабря показательными выступлениями.