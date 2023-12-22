Жамнов сообщил, что "Спартак" рассчитывает на точечное усиление в КХЛ

Трансферное окно в КХЛ закроется 28 декабря

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" рассчитывает на точечное усиление незадолго до закрытия трансферного окна в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом журналистам рассказал главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов.

Трансферное окно в КХЛ закроется 28 декабря.

"Хотелось бы точечного усиления, но мы прекрасно понимаем возможности клуба. Все думают, что у нас большой бюджет и мы можем позволить дорогого игрока, но мы исходим из того, что нам нужно, - сказал Жамнов. - Как в России говорят, менять шило на мыло не хочется. Если будем усиливаться, то конкретно и брать того игрока, который нам поможет. Есть игроки, по которым мы работаем. Посмотрим, как все будет складываться".

"У нас задача - создать команду, а не команду-однодневку, не на один сезон. Чтобы наши молодые ребята росли, прогрессировали, набирались опыта", - добавил он.

На прошлой неделе нападающий "Спартака" Матвей Заседа, выступающий за фарм-клуб красно-белых "Химик", сообщил "Спорт-Экспрессу", что запросил обмен из московского клуба.

"У нас есть спортивный директор, который занимается всеми этими вопросами. Если игрок попросил обмен, то давайте начнем с того, что мы готовы, насколько я понимаю ситуацию внутри клуба. Но просто так отдавать игрока... У нас есть ребята, которые выиграли конкуренцию, и я не могу вызвать Заседу, поскольку меня все журналисты о нем спрашивают. Есть спортивный принцип, по нему мы отбираем состав, никто его со счетов не сбрасывает", - отметил Жамнов.