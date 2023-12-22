Голдобин рассказал, что на тренировке "Спартака" Ковальчук был в солидной форме

Илья Ковальчук подписал со "Спартаком" контракт до конца сезона и в течение текущей недели провел первую тренировку в составе красно-белых

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион, нападающий московского хоккейного клуба "Спартак" Илья Ковальчук на тренировке показал, что находится в солидной форме. Об этом ТАСС рассказал нападающий "Спартака" Николай Голдобин.

40-летний Ковальчук подписал со "Спартаком" контракт до конца сезона и в течение текущей недели провел первую тренировку в составе красно-белых.

"Он в очень солидной форме. Очень его ждем, особенно я: с такой легендой поиграть очень здорово, надеюсь, может, пару смен получится", - сказал Голдобин.

Форвард рассказал о своей игре в тройке с Михаилом Мальцевым, который заменил травмированного Ивана Морозова. "Михаил очень хороший центральный, мы сегодня очень много моментов создавали. Мне кажется, я мог забить три, Миша мог забить три тоже. Он говорит, что хоть почувствовал хоккей: понятно, что в Америке он другой. Надеюсь, что сейчас вкатится в наш хоккей и будет реализовывать моменты", - отметил собеседник агентства.

"Спартак" 22 декабря со счетом 4:2 обыграл минское "Динамо" на Малой спортивной арене "Лужники". "Сумели взять все в свои руки. Тренеры сказали - играйте от простого", - сказал Голдобин.

В следующем матче "Спартак" 24 декабря сыграет против китайского клуба "Куньлунь Ред Стар".