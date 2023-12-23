CAS зарегистрировал апелляцию Винер на решение трибунала отстранить ее на два года

Дата слушания дела еще не назначена

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне зарегистрировал апелляцию президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера национальной команды Ирины Винер на решение апелляционного трибунала Фонда гимнастической этики (GEF) о двухлетнем отстранении. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе CAS.

"Спортивный арбитражный суд (CAS) недавно зарегистрировал следующее дело: CAS 2023/A/10228 "Ирина Винер против Фонда гимнастической этики", - сообщили в пресс-службе. - Арбитраж находится на ранней стадии, и дата слушания еще не назначена".

Апелляционный трибунал GEF в конце ноября оставил в силе двухлетнее отстранение Винер от работы на международных соревнованиях. Ее отстранение продлится до 5 марта 2025 года.

В соответствии с решением дисциплинарной комиссии GEF Винер не разрешается участвовать или получать аккредитацию на международные соревнования, включая работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль в любом мероприятии под эгидой Международной федерации гимнастики.