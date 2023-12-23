Олимпийская чемпионка Ласицкене откроет сезон 7 января

Спортсменка выступит на турнире в Екатеринбурге

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене планирует открыть выступления в новом сезоне 7 января на турнире в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации легкой атлетики Свердловской области Рафаил Карманов.

"До старта турнира осталось две недели, но уже сейчас мы можем говорить, что он будет весьма представительным по составу, - сказал Карманов. - Мы получили подтверждение от Марии Ласицкене, что планирует выступить у нас и открыть сезон. В Екатеринбурге также собираются стартовать призеры чемпионатов мира в прыжках в высоту Данил Лысенко и Илья Иванюк. Подтвердили свое участие Владимир Никитин, Кристина Королева, Ярослав Ткалич, Полина Миллер".

Традиционный турнир "Рождественские старты. Мемориал Яламова" пройдет 7 января в одном из легкоатлетических манежей Екатеринбурга.

Ласицкене 30 лет, она является единственной трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту (2015, 2017, 2019), дважды она побеждала на чемпионатах мира в помещении (2014, 2018).