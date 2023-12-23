Косторная напомнила недоброжелателям, что она уже не выступает в одиночном катании

По словам спортсменки, есть много критики от людей, которые ничего не понимают в парном катании

ЧЕЛЯБИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алена Косторная напомнила всем, кто подвергает критике ее работу в парном катании, что она уже не одиночница, а катается в паре с Георгием Куницей.

Косторная и Куница работают в паре меньше года. "Очень сильно волновалась перед своим выходом на прокаты, после этапа Гран-при в Омске я сильно расстроилась, но решила отпустить ситуацию, - сказал Косторная журналистам. - Поняла, что что бы я для себя выдающегося ни сделала, оцениваться это сейчас так, как я хочу, не будет, - сказала Косторная. - Хотела бы, чтобы перестали говорить "одиночница Косторная", нас двое, это Косторная и Куница. Я, к сожалению, видела очень много критики от людей, которые близки к фигурному катанию, но ничего не понимают в парном".

Партнер поддержал спортсменку: "Я много постов видел со словами, что "нет прежней Алены". А где сейчас девочки, с которыми она выступала? Алена борется, Алена катается, но прежней Алены уже не будет. Это не укол в чей-то адрес, но сейчас на арене нет даже тех, кто катался со мной по юниорам. И это нормально - люди растут, меняются".