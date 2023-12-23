Тренер Ковалев принял участие в победе ветеранов "Спартака" в хоккейном матче с "Динамо"

Встреча завершилась со счетом 9:2

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Ветераны "Спартака" разгромили московское "Динамо" в хоккейном матче со счетом 9:2. Матч прошел на Малой спортивной арены "Лужники" в рамках "Народных гуляний" - мероприятий, приуроченных ко дню рождения "Спартака" и новогодним праздникам.

Ветераны красно-белых три дня назад в рамках празднований, посвященных 70-летию "Химика", в Воскресенске выиграли ретро-матч у подмосковного клуба. В субботу в составе "Спартака" сыграл тренер основного состава красно-белых Алексей Ковалев. До отъезда в Национальную хоккейную лигу олимпийский чемпион выступал как раз за "Динамо".

В составе "Спартака" две шайбы забросил Георгий Евтюхин, по разу отличились Сергей Шаламай, Ковалев, Дмитрий Уппер, Игорь Мишуков, Дмитрий Шамолин, Николай Копытин и Алексей Костылев. У "Динамо" голы забили Роман Ильин и Александр Харитонов. Главными тренерами команд были двукратные олимпийский чемпионы Александр Мальцев ("Динамо") и Александр Якушев ("Спартак").

Также за "Спартак" выступали, в частности, олимпийский чемпион Виталий Прохоров и чемпион мира Даниил Марков. За "Динамо" играли победитель Олимпиады Михаил Шталенков, чемпион мира Андрей Николишин, призер Олимпийских игр Максим Афиногенов. Символическое вбрасывание перед игрой провели легенды обоих клубов - Якушев и Мальцев. Игра состояла из трех периодов по 15 минут, за каждое нарушение назначался штрафной бросок.