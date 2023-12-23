Ковалев рассказал, что ему не предлагали сыграть за "Динамо" в хоккейном матче ветеранов

В субботу олимпийский чемпион принял участие в матче ветеранов "Спартака" и "Динамо", сыграв за красно-белых

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Тренер хоккейного клуба "Спартак", олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Алексей Ковалев не получал предложения сыграть в матче ветеранов за московское "Динамо", за которое он выступал перед отъездом в Национальную хоккейную лигу. Об этом Ковалев рассказал журналистам.

В прошедшем в субботу матче ветеранов "Спартака" и московского "Динамо" на Малой спортивной арене "Лужники" Ковалев сыграл за красно-белых и забросил шайбу. "Спартак" выиграл со счетом 9:2. Ковалев выступал за "Динамо" с 1989 по 1992 год, став в его составе двукратным чемпионом СССР.

"Это моя вторая игра, первая была на Кубке "Спартака", кажется, в 1994 или 1995 году. Мы часто собирались на этот турнир. Помню, я даже на саксофоне в раздевалке играл, - сказал Ковалев. - Что касается прошедшего матча, мы вчера обсуждали этот вопрос, мне всегда интересно участвовать в таких мероприятиях. За "Динамо" мне никто не предлагал сыграть".

"Мы все здесь из-за любви к хоккею. Приятно играть за "Спартак", тем более ты работаешь в этом клубе, все хорошо получается. Люблю хоккей, радовать зрителей. "Спартак" всегда был хорошей командой, и в этом году мы вывели его на те позиции, где он должен быть", - добавил он.