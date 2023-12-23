Фигуристы Мишина и Галлямов во второй раз стали чемпионами России в парном катании

Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, третье - Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков

ЧЕЛЯБИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы в командном турнире Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотые медали чемпионата России по фигурному катанию в соревновании спортивных пар. Турнир проходит в Челябинске.

Спортсмены по сумме двух программ набрали 244,85 балла (83,01 балла за короткую программу + 161,84 за произвольную программу) . Второе место заняли чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (236,32; 78,95 + 157,37). Третьими стали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (227,97; 76,42 + 151,55).

Мишина и Галлямов также являются чемпионами России 2022 года, бронзовыми призерами Олимпиады в парном катании, чемпионами мира (2021) и Европы (2022), обладателями золотых медалей командного чемпионата мира (2021).

Позднее в субботу произвольные программы покажут женщины. Чемпионат России в Челябинске завершится 24 декабря показательными выступлениями.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.