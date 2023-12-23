Фигуристка Медведева рассказала, что пока не хочет становиться тренером

Двукратная чемпионка мира отметила, что эта дорога для нее открыта, но пока спортсменка об этом не думает

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Двукратный серебряный призер Олимпиады 2018 года фигуристка Евгения Медведева рассказала, что пока не хочет работать тренером. Об этом Медведева сообщила на лекции "Спорт и жизнь после спорта".

Встреча Медведевой с болельщиками проходила в субботу в павильоне "Космос" на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума "Россия".

"У меня есть тренерское образование, то есть эта дорога для меня открыта, я могу продолжить развиваться в этом направлении, пока что об этом не думаю. Пока что чувствую, что могу развиваться в другом, но это хорошо - понимать, что у меня есть, как шутят фигуристы, подушка безопасности, что фигурист может стать тренером. На самом деле не всегда бывает такое, что хороший фигурист станет хорошим тренером, и не всегда значит, что хороший тренер был хорошим фигуристом. Это зависит от педагогических навыков, которые мне нужно еще развивать и развивать, чтобы учить людей", - отметила Медведева.

"Это большая ответственность, и я эту ответственность на себя не беру и ограничиваюсь мастер-классами, которые несут более вдохновляющий характер, нежели информативный. За 45 минут я 30 человек реально не смогу научить, разве что смогу научить, что колени нужно сгибать для безопасности, и как-то вдохновить, внести романтику, рассказать, как это красиво, как это весело, как это нестрашно, и, возможно, люди еще раз придут на каток. Но вот прям тренерство - пока что нет", - добавила она.

Медведевой 24 года. Она завоевала две серебряные медали на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане - в командных и личных соревнованиях. Спортсменка является двукратной чемпионкой мира и Европы.