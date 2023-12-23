23 декабря, 11:44
Международная выставка-форум "Россия"

Фигуристка Медведева рассказала, что пока не хочет становиться тренером

Двукратная чемпионка мира отметила, что эта дорога для нее открыта, но пока спортсменка об этом не думает

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Двукратный серебряный призер Олимпиады 2018 года фигуристка Евгения Медведева рассказала, что пока не хочет работать тренером. Об этом Медведева сообщила на лекции "Спорт и жизнь после спорта".

Встреча Медведевой с болельщиками проходила в субботу в павильоне "Космос" на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума "Россия".

"У меня есть тренерское образование, то есть эта дорога для меня открыта, я могу продолжить развиваться в этом направлении, пока что об этом не думаю. Пока что чувствую, что могу развиваться в другом, но это хорошо - понимать, что у меня есть, как шутят фигуристы, подушка безопасности, что фигурист может стать тренером. На самом деле не всегда бывает такое, что хороший фигурист станет хорошим тренером, и не всегда значит, что хороший тренер был хорошим фигуристом. Это зависит от педагогических навыков, которые мне нужно еще развивать и развивать, чтобы учить людей", - отметила Медведева.

"Это большая ответственность, и я эту ответственность на себя не беру и ограничиваюсь мастер-классами, которые несут более вдохновляющий характер, нежели информативный. За 45 минут я 30 человек реально не смогу научить, разве что смогу научить, что колени нужно сгибать для безопасности, и как-то вдохновить, внести романтику, рассказать, как это красиво, как это весело, как это нестрашно, и, возможно, люди еще раз придут на каток. Но вот прям тренерство - пока что нет", - добавила она.

Медведевой 24 года. Она завоевала две серебряные медали на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане - в командных и личных соревнованиях. Спортсменка является двукратной чемпионкой мира и Европы. 

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