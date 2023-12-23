Фигуристка Медведева считает, что уровень женского одиночного катания упал

По мнению спортсменки, на это влияет отсутствие российских фигуристок на международных соревнованиях

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Уровень женского одиночного катания в мире упал. Такое мнение на лекции "Спорт и жизнь после спорта" высказала серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

"Я комментирую международные соревнования, если говорить про женскую одиночку, то уровень, конечно, упал. Намного меньше [элементов] ультра-си, намного меньше чистых прокатов. Я думаю, во-первых, все устали эмоционально. Я могу смотреть на это все только со стороны и предполагать, что может происходить. Сейчас российские девчонки не выступают на международной арене, и это может подрасслабить", - отметила Медведева.

"Я, как человек спорта, придерживаюсь того мнения, что неважно есть у тебя соперники или нет, нужно держать себя в хорошей форме и по крайней мере заявленный контент откатывать чисто. На финале Гран-при можно было увидеть короткую программу у девочек, были такие прокаты, что из трех прыжков три прыжка сорваны. Это грустно. Я уверена, что когда мы вернемся, мы всем покажем, кто же лидер", - добавила фигуристка.