Победитель первенств России и Европы по боксу погиб в ДТП в Краснодарском крае

У спортсмена остались супруга и семилетняя дочь

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Победитель первенств России и Европы по боксу Альберт Родионов разбился в ДТП в Краснодарском крае. Об этом ТАСС сообщили в Федерации бокса России.

"Трехкратный победитель первенства России и победитель первенства Европы по боксу Альберт Родионов разбился в ДТП в Краснодарском крае. Федерация бокса России приносит соболезнования семье боксера и возьмет на себя все необходимые расходы", - сказал собеседник агентства.

По данным ТАСС, у Родионова остались супруга и семилетняя дочь.