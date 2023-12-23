Москвина горда безошибочным катанием Мишиной и Галлямова на чемпионате России

Фигуристы стали чемпионами страны в соревнованиях спортивных пар

ЧЕЛЯБИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Тамара Москвина гордится своими учениками Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, которые безошибочно справились на чемпионате России в Челябинске как с короткой программой, так и с произвольной. Об этом она рассказала ТАСС.

Победители олимпийского командного турнира в Пекине Мишина и Галлямов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, во второй раз выиграли чемпионат страны.

"Наш коллектив тренеров - [Артур] Минчук, [Николай] Морошкин и Москвина - мы все очень довольны выступлением Саши и Насти и гордимся, что на главном соревновании сезона они успешно и безошибочно исполнили обе программы. И, главное, порадовали зрителей Челябинска, о чем можно судить по тому, как они оценивали их после каждой программы. Это гордость", - сказала Москвина.

На вопрос ТАСС об общем уровне катания пар на чемпионате страны тренер ответила: "Мне как человеку, который видел состояние и развитие парного катания на протяжении нескольких десятилетий, отрадно видеть, что молодежь технически не отстает от ведущих пар страны и мира. Без страха и упрека они не только выполняют элементы, но и демонстрируют интересные программы с замысловатыми находками, это радует. И эти пары представляют различные регионы страны, различные тренерские коллективы".