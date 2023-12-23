Попова уверена, что культовой одиночнице Косторной по силам стать культовой парницей

Чемпионка Европы в одиночном катании с этого года выступает в паре с Георгием Куницей

ЧЕЛЯБИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Тренер и хореограф Бетина Попова считает, что культовой в прошлом одиночнице Алене Косторной ничего не мешает в перспективе стать культовой парницей. Таким мнением Попова, которая работает с парой Косторной и Георгия Куницы, поделилась с ТАСС.

Косторная является чемпионкой Европы в женском одиночном катании, однако в январе нынешнего года она приняла решение попробовать свои силы в парном и стала тренироваться и выступать с Куницей. На первом в их совместной карьере чемпионате России в Челябинске спортсмены заняли девятое место, показав девятый результат в короткой программе и пятый - в произвольной. После выступления Косторная отметила, что ей хотелось бы слышать о себе как о "части спортивной пары Косторная/Куница", а не как об "одиночнице Косторной".

"Конечно, она стала парницей, и хорошей. Думаю, многие специалисты это видят, но работы еще много. Да, многие зрители до сих пор воспринимают ее как культовую одиночницу, но ничего не мешает ей стать культовой парницей, - отметила Попова. - Ребята молодцы, они проделали огромную работу перед этим чемпионатом России. Этот сезон стал для них большим вызовом, и они успешно с ним справились".

На вопрос ТАСС о целесообразности смены фигуристами короткой программы перед стартом Попова ответила: "Да, менять программу было рискованно, но они справились. Надеюсь, что к Спартакиаде она будет сверкать чистотой. Что касается произвольной, то в целом они показали уверенный прокат, и их итоговое место об этом говорит. Конечно, бывают ошибки, но они еще не до конца скатанная пара, и мы довольны их выступлением".