Навка рассказала об участии Пескова в создании ее нового ледового шоу

Олимпийская чемпионка отметила, что ее супруг подсказал идею музыки для одного из номеров

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. В создании одного из номеров нового ледового шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки "Вечера на хуторе" принял участие ее супруг, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом Навка рассказала журналистам после выступления.

"Моя дочь принимала участие, она помогала озвучивать хор, - сказала Навка. - По секрету могу вам даже сказать, что в создании одного из номеров принимал участие мой супруг. Он подсказал идею музыки для номера Оксаны и Вакулы. Так что работаем всей семьей".

Премьера шоу Навки "Вечера на хуторе" состоялась в Москве. Произведение Николая Гоголя, которое рассказывает историю любви кузнеца Вакулы к красавице Оксане, впервые было использовано в качестве основной темы для ледовой постановки.

Площадкой проведения стала арена "Мегаспорт", она будет принимать зрителей шоу до 7 января.