Гончаренко отметила, что Валиева сорвала тулуп на чемпионате России неожиданно для всех

Спортсменка заняла третье место по итогам турнира

МОСКВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева сорвала тулуп во время произвольной программы на чемпионате России по фигурному катанию неожиданно для всех. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

Валиева заняла третье место по итогам турнира в Челябинске. Победительницей стала Аделия Петросян, второе место заняла Софья Муравьева.

"Результаты короткой программы уже говорили о том, что борьба в произвольной будет напряженной. Всем было очень волнительно за Камилу Валиеву, но в данной ситуации все абсолютно справедливо, - сказала Гончаренко. - У нас чемпионка с двумя чистыми прыжками, третий четверной флип не получился, но два четверных тулупа были великолепные, и сам прокат получился достаточно сильным. Человек боролся, шел к победе и получил золотую медаль".

"Я очень рада за Соню Муравьеву, показала прекрасный тройной аксель, который она выполняла одна на этих соревнованиях. И совершенно заслуженная серебряная медаль", - добавила она.

По мнению специалиста, на выступлении Валиевой могло сказаться психологическое давление.

"Камила, к сожалению, сорвала тулуп неожиданно для себя и для всех. Я думаю, все понимали, что она может его сделать и сделает, но это спорт, напряжение. Она выступала последней, по сравнению с предыдущим стартом она лучше ехала произвольную программу, работала очень много. Все равно оказаться на пьедестале дорогого стоит. Камиле непросто, учитывая все эти события, девочка растет. Она не сдалась, соревнуется и на пьедестале", - отметила Гончаренко.