Даниил Медведев стал игроком года по версии Федерации тенниса России

Теннисисткой года признали Веру Звонареву

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Федерация тенниса России признала Даниила Медведева лучшим теннисистом по итогам 2023 года. Церемония награждения прошла в субботу в Москве.

Лучшей теннисисткой года признали Веру Звонареву. Анастасия Павлюченкова получила приз в номинации "Возвращение года".

"Огромное спасибо за награду. Сезон получился отличным. В следующем сезоне постараюсь выступать лучше, надеюсь, у меня это получится", - сказал Медведев по видеосвязи.

Медведеву 27 лет. В завершившемся сезоне он девять раз выходил в финалы соревнований Ассоциации теннисистов-профессионалов, в том числе Открытого чемпионата США, и завоевал пять титулов.

Звонаревой 39 лет. В 2023 году в паре с немкой Лаурой Зигемунд она выиграла Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации.

Премия Федерации тенниса России "Русский кубок" вручается с 1994 года. В 2020 году она была отменена из-за пандемии коронавируса.