Слюсаренко заявил, что его ученики выполнили не все задуманное на чемпионате России

Подопечные тренера Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков заняли третье место в соревнованиях спортивных пар

ЧЕЛЯБИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Ученики Павла Слюсаренко выполнили не все задуманное на чемпионате России по фигурному катанию. Такое мнение тренер высказал ТАСС.

Подопечные Слюсаренко Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков заняли третье место в соревнованиях спортивных пар. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

"Не все задуманное получилось выполнить, но третьим местом Екатерины и Матвея, конечно, мы довольны. Ситуация с Артемом Грицаенко, наверное, какая-то случайность, нелепость, может быть, где-то невнимательность (Грицаенко и Елизавета Осокина были вынуждены остановить свою произвольную программу из-за лопнувшего шнурка на коньке партнера - прим. ТАСС). Думаю, что в дальнейшем такого точно не повторится, Артем будет более внимательно относится к своему инвентарю", - сказал Слюсаренко.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске и завершится 24 декабря показательными выступлениями.