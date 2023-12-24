Макгрегор восхищен победой Бивола над британцем Артуром

Россиянин победил британца Линдона Артура единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира WBA

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор восхищен победой российского боксера Дмитрия Бивола над британцем Линдоном Артуром. Об этом боец заявил ТАСС.

Бивол победил британца Линдона Артура единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира WBA. Поединок прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Макгрегор присутствовал на поединке.

"Да, восхитительный бой. Без шансов [для Артура]", - сказал Макгрегор.

В активе 33-летнего Бивола 22 победы (11 нокаутом), ни одного поражения. Он в 11-й раз защитил титул чемпиона мира WBA, которым владеет с 2017 года.