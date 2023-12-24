Радионова уверена в будущем Валиевой и восхищена катанием Муравьевой

Камила Валиева стала бронзовым призером чемпионата России, Софья Муравьева выиграла серебро

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Пекина в команде Камила Валиева справится с трудностями, Аделия Петросян заслужила золото чемпионата страны, а серебряный призер турнира Софья Муравьева восхищает своим катанием. Такое мнение ТАСС по итогам чемпионата России высказала бронзовый призер чемпионата мира, двукратная вице-чемпионка Европы Елена Радионова.

"Первая тройка была очевидна, я выделяла этих спортсменок еще до чемпионата России - Петросян, Валиева и Муравьева. А места в итоге распределились согласно тому, что они показали. Они в хорошей форме, - рассказала Радионова. - Да, у Камилы есть небольшие трудности, но я думаю, она пройдет через это, и все будет хорошо. А Аделия Петросян по техническому контенту была сильнее всех на этом турнире, и на протяжении сезона эта фигуристка катается достаточно хорошо, поэтому ее победа ожидаема".

"Но что меня по-настоящему тронуло на этом чемпионате, так это катание Софьи Муравьевой - такое нежное. И при этом она еще и на тройной аксель в короткой программе пошла - рискнула, и вполне оправданно. Настоящий боец. Видно, что она в хорошей форме, просто умничка - порадовала и себя, и своих тренеров. В ее катании видна жажда борьбы, жажда победы, - подчеркнула собеседница агентства. - Думаю, если бы не травма Софьи Акатьевой, она тоже могла бы навязать борьбу".

По итогам двух программ Петросян одержала победу, набрав 246,53 балла (79,06 за короткую программу + 167,47 за произвольную программу). Второе место заняла Муравьева (239,40; 78,33 + 161,07). Третьей стала Валиева (237,99; 81,85 + 156,14).