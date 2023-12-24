Сноубордист Уайлд планирует выступить на Олимпийских играх 2026 года

Как сообщил глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров, спортсмен намерен завоевать еще одну олимпийскую медаль

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российский сноубордист Вик Уайлд намерен принять участие в Олимпийских играх 2026 года. Об этом во время церемонии открытия Аллеи славы зимних видов спорта на ВДНХ, где представлены награды спортсмена, сообщил глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

"Вик Уайлд готовится завоевать еще одну медаль на следующих Олимпийских играх, несмотря на свой возраст", - сказал Тихомиров.

Уайлду 37 лет. До сезона-2011/12 он выступал за сборную США. После женитьбы на российской сноубордистке Алене Заварзиной в мае 2012 года получил российское гражданство. На Играх 2014 года в Сочи Уайлд одержал победу в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе. На Олимпиаде 2022 года в Пекине завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе.

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.