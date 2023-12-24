Сноубордист Уайлд заявил, что откажется ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе

По словам спортсмена, он готов участвовать в Играх 2026 года только в составе сборной России

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион сноубордист Вик Уайлд откажется от участия в Играх 2026 года в Италии, если ему запретят представлять Россию. Об этом он заявил ТАСС.

"Нет, я не собираюсь ехать в нейтральном статусе, - сказал Уайлд. - Буду выступать только за Россию. Каковы шансы? Это зависит не от меня, но я считаю, что у нас очень высокие шансы на завоевание большого количества медалей. Сборная России через два года уделает всех в Милане".

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) решил допустить российских и белорусских спортсменов до летней Олимпиады 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и национальными спортивными организациями. Решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде 2026 года еще не принято.

Уайлду 37 лет. До сезона-2011/12 он выступал за сборную США. После женитьбы на российской сноубордистке Алене Заварзиной в мае 2012 года получил российское гражданство. На Играх 2014 года в Сочи Уайлд одержал победу в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе. На Олимпиаде 2022 года в Пекине завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе.