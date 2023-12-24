Ковальчук прокомментировал свою игру в первом матче после возвращения в "Спартак"

По словам хоккеиста, он ожидал, что сыграет хуже

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Нападающий Илья Ковальчук не ожидал столь удачного дебютного матча за московский хоккейный клуб "Спартак" после возвращения в столичную команду. Об этом он рассказал журналистам.

В воскресенье "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл китайский "Куньлунь Ред Стар" со счетом 5:2. Ковальчук установил окончательный счет встречи, забросив шайбу в пустые ворота.

"Тренерский штаб меня поддержал в связи с ситуацией с голом, я думал, будет хуже, не мог подвести [Александра ]Якушева (председателя попечительского совета клуба - прим. ТАСС), который сказал, что я сыграю сегодня, - отметил Ковальчук. - Первая смена - хорошо себя чувствовал, лед тяжеловатый, но здорово, что начал играть, а то постоянно тренировался. Перед любой игрой есть волнение, все звонили и поздравляли. Причина перехода - какая-то недосказанность перед "Спартаком", уверен, мой опыт на льду и в раздевалке пригодится. Очень тепло приняли, я сказал ребятам - никаких Илья Валерьевич, либо Кови, либо Илья".

"Чувствовал себя нормально, старался больше играть за счет позиции, - добавил хоккеист. - Что касается игры с партнерами (с Андреем Локтионовым и Максимом Цыплаковым в тройке - прим. ТАСС), то Цыплаков молодец - очень много катается, держит шайбу, освобождает пространство, в том числе и для меня. Поэтому я думаю, мы сыграемся, будем полезны команде. Локтионов теперь не самый взрослый в команде, мы поговорили с ним перед игрой".

Ковальчук перешел в "Спартак" в начале декабря, он подписал контракт с красно-белыми до конца нынешнего сезона. Олимпийский чемпион 2018 года является воспитанником столичного клуба.