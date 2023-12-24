Жамнов рассказал, что хоккеисты "Спартака" ждали возможности сыграть вместе с Ковальчуком

В воскресенье нападающий провел первый матч после возвращения в команду

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Игроки "Спартака" интересовались, когда олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук выйдет на лед вместе с ними в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Алексей Жамнов.

В воскресенье "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл китайский "Куньлунь Ред Стар" со счетом 5:2. Ковальчук установил окончательный счет встречи, забросив шайбу в пустые ворота.

"Опасений нет, давления на игроков нет, - ответил Жамнов на вопрос, изменится ли в худшую сторону микроклимат в команде в связи с приходом Ковальчука. - У нас нормальная атмосфера между тренерами и игроками, я не вижу, чтобы сказывалось это негативно".

"Наоборот ребята спрашивали, хоть и не имели права этого делать, когда он выйдет, ждали этого. Для молодых это большая уверенность, что он играет с нами в одной команде. По крайней мере, я это увидел", - добавил Жамнов.