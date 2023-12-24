Якушев считает, что Ковальчук поможет "Спартаку" не только своей игрой, но и характером

По мнению эксперта, новичок красно-белых прилично сыграл в матче против "Куньлуня"

МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеистам "Спартака" в нынешнем сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может помочь не только мастерство олимпийского чемпиона Ильи Ковальчука, но и его характер. Такое мнение ТАСС высказал председатель попечительского совета "Спартака" Александр Якушев.

Ковальчук дебютировал за "Спартак" в КХЛ в воскресном матче с китайским "Куньлунь Ред Стар" (5:2). С красно-белыми он заключил контракт до конца сезона.

"Он не только вышел, но и прилично, как я считаю, сыграл на команду, забил гол. В целом "Спартак" сегодня опять порадовал хорошей и результативной игрой, и мы все надеемся, что такой настрой будет продолжаться", - сказал Якушев.

"Ковальчук поможет не только в спортивном плане. Что важно, по своему характеру он капитан не только на льду, но и в раздевалке. Он всегда может подсказать, донести, даже отругать, потому что он пользуется большим уважением у хоккеистов. Это большое подспорье для команды иметь такого игрока", - добавил Якушев.