Глава КХЛ Морозов назвал значимым событием возвращение Ковальчука в "Спартак"

40-летний Ковальчук провел первый матч в КХЛ за "Спартак"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Возвращение олимпийского чемпиона 2018 года нападающего Ильи Ковальчука в московский "Спартак" является значимым событием. Такое мнение ТАСС высказал президент Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов.

В воскресенье "Спартак" одержал победу в матче регулярного чемпионата над китайским "Куньлунь Ред Стар" со счетом 5:2. 40-летний Ковальчук провел первый матч в КХЛ за "Спартак" и отметился заброшенной шайбой в пустые ворота.

"Конечно же, я очень рад за Илью, его возвращение - это очень значимое событие, - сказал Морозов. - Во-первых, мало кто играет в 40 лет, во-вторых, еще меньше тех, кто возвращается в игру после почти трехлетней паузы, и то, и другое - крайне непросто, и Илья лишний раз доказал, что является одним из сильнейших хоккеистов в истории. Символично, что Илья пришел в команду, в которой начинал свою профессиональную карьеру, но на высшем уровне чемпионатов страны ни разу не играл. Символично и то, что он забросил шайбу в первом же матче - пусть и в пустые ворота, это ничего не меняет".

Ковальчуку 40 лет, он является воспитанником "Спартака" и выступал за клуб с 1999 по 2001 год. В Национальной хоккейной лиге нападающий играл за "Атланту", "Нью-Джерси", "Лос-Анджелес", "Монреаль" и "Вашингтон". Ковальчук трижды выигрывал Кубок Гагарина - с петербургским СКА (2015, 2017) и омским "Авангардом" (2021). В составе сборной России он стал победителем Олимпиады (2018) и бронзовым призером Игр (2002), двукратным чемпионом мира (2008, 2009), двукратным серебряным (2010, 2015) и трехкратным бронзовым призером турнира (2005, 2007, 2019). В 2021-2022 годах Ковальчук был генеральным менеджером сборной России, в том числе на Олимпийских играх. Он не выходил на лед с сезона-2020/21.