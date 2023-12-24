Бородавко считает Большунова претендентом на звание лучшего спортсмена года

В текущем сезоне трехкратный олимпийский чемпион выиграл все 12 гонок в Кубке России

ТАСС, 24 декабря. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов является претендентом на звание лучшего спортсмена России по итогам 2023 года. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал тренер лыжника Юрий Бородавко.

"У нас очень много хороших и выдающихся спортсменов в разных видах [спорта], не считаю нужным кого-то сталкивать лбами, кто хуже или лучше. Нужно всех поддерживать, чтобы они как можно дольше радовали нас результатами. Можно ли Большунова считать спортсменом года? Конечно, его можно записать в список кандидатов, он один из претендентов на это звание", - сказал Бородавко.

Большунову 26 лет. В сезоне-2023/24 спортсмен выиграл все 12 гонок в Кубке России.