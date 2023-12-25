Прощальный матч хоккеистов Кошечкина и Мозякина может пройти в начале августа

Сергей Мозякин завершил карьеру в 2021 году, Василий Кошечкин - весной 2023 года

МОСКВА, 25 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Прощальный матч олимпийских чемпионов по хоккею нападающего Сергея Мозякина и вратаря Василия Кошечкина может пройти в начале августа 2024 года в Магнитогорске. Об этом ТАСС рассказал спортивный директор магнитогорского "Металлурга" Сергей Гомоляко.

Мозякин завершил свою игровую карьеру в 2021 году, Кошечкин - весной 2023 года. В составе "Металлурга" оба стали двукратными обладателями Кубка Гагарина (2014, 2016) и финалистами плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в 2017 году. Кошечкин также играл в финале Кубка Гагарина в 2022 году. Мозякин является помощником главного тренера "Металлурга" Андрея Разина.

"Мы готовы сделать это [провести прощальный матч] в любое время. Если они придут и скажут о сроках, то мы сделаем, - сказа Гомоляко. - Я думаю, что это будет где-то в начале августа. Ребята хотят сделать прощальный матч, и к этому времени все, кого они хотят пригласить, выйдут из отпусков".

Мозякину 42 года, Кошечкину - 40. Они выиграли золото Олимпиады 2018 года. Мозякин является рекордсменом чемпионата России по набранным очкам, заброшенным шайбам и результативным передачам, а также рекордсменом КХЛ по очкам и заброшенным шайбам. 40-летний Кошечкин дважды признавался лучшим вратарем КХЛ (2014, 2017). Мозякин является двукратным чемпионом мира (2008, 2009), Кошечкин - чемпионом мира 2009 года.