Александр Медведев считает, что футболистам бессмысленно жаловаться на игру на снегу

Матчи в снег требуют совершенно другого построения игры, отметил председатель совета директоров "Зенита"

МОСКВА, 25 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболистам Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) бессмысленно жаловаться на матчи в снежную погоду, так как команды играют в одинаковых условиях. Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров петербургского "Зенита" Александр Медведев.

"Все-таки это хоть и похоже на футбол, но требует совершенно другого построения игры. Мяч твердый, скользкий, нельзя долго его разыгрывать, - сказал Медведев. - Жаловаться на это бессмысленно, поскольку если команды вышли на поле, то они играют в одинаковых условиях. Тут надо пенять на себя, если ты не справился с этими условиями".

Последние два тура РПЛ перед зимней паузой прошли при неблагоприятных погодных услоовиях, обсуждался вопрос переноса ряда матчей.

Лидером чемпионата России после 18 туров является "Краснодар", набравший 38 очков. На втором месте идет действующий чемпион страны "Зенит" (36 очков), на третьем - московское "Динамо" (32).